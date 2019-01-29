شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام المرور لـ«الخليج 365»: افتتاح مدرسة تعليم القيادة للنساء بنجران قريباً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد فراج (نجران)

أكد مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي لـ«الخليج 365» أن بدء العمل في إنشاء مدرسة لتعليم النساء القيادة ستكون قريبا في نجران قبل عسير. وأوضح خلال زيارته لمنطقة نجران، أنه وحسب الجدولة تأتي نجران بعد حائل ومن ثم باقي مناطق المملكة، ومن ضمنها عسير. مشيرا إلى أن الشركة التي تم التوقيع معها في ما يتعلق بمدرسة تعليم النساء القيادة بنجران بدأت في استقبال المتقدمات، وتأهيلهن ليصبحن مدربات، وفي القريب العاجل يتم إعلان الافتتاح. ولفت إلى أن تدشين مشروع الاشارات الضوئية ورصد قطع الاشارة والسرعة، يؤكد أن التقنية هي الخيار في المرحلة القادمة للعدالة والشفافية وايضا جودة المخرجات. وقال بأن كل إشارة تغني عن مجموعة كبيرة من الأفراد. وقال بأنه يدرك أهمية العنصر البشري، ولذلك هناك جدولة لدعم جميع مناطق المملكة ومن ضمنها نجران، التي دعمت الأسبوع الماضي بعدد من الآليات، وسيتم دعمها بالرجال في المستقبل، ولكن هناك جانب آخر مهم وهو زيادة فعالية الضبط والانتشار للموجودين، لأنه ومن خلال الهيكلة قد لا نحتاج في بعض المناطق لزيادة الأعداد وإنما لمضاعفة الفعالية.