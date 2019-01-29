شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» ترفع 130 ألف متر مكعب من مياه الأمطار في 710 مواقع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

عالجت أمانة محافظة جدة 710 موقع تأثرت بمياه الأمطار التي هطلت أمس (الأثنين)، على أنحاء متفرقة من محافظة جدة منها 38 موقعاً حرجاً تمت معالجته بالكامل، في حين بلغت الشوارع الرئيسة التي عالجتها الفرق الميدانية 168 شارعاً، إضافة لـ 504 شوارع داخلية جرى تجفيفها من تجمعات المياه.

وبلغت كمية المياه التي سحبتها الأمانة حتى صباح اليوم نحو 130 ألف متر مكعب، فيما تتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة والمرادم بالتنسيق مع البلديات الفرعية والإدارات المعنية لاستكمال معالجة المواقع المتأثرة تشمل موقعين حرجين وشوارع رئيسة وداخلية.

يذكر أن خطة الأمانة للأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد ومراجعة توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، والتنسيق المستمر مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى مثل مركز الأزمات والكوارث بالإمارة, والدفاع المدني, والمرور, والشرطة, والهيئة العامة للأرصاد, وشركة الكهرباء, للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه، كما يتم الاستفادة من نظام ماطر لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.