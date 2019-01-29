شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يدشن نظام الرصد الآلي للدوريات الذكية والإشارات الضوئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

دشّن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، بمقر الإمارة اليوم (الثلاثاء)، نظام الرصد الآلي للمخالفات في الإشارات الضوئية، ونظام الرصد الآلي للدوريات الذكية للمرور، معلناً انطلاقة مهماتها في المنطقة، بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي.

وأكد أن هذه الإجراءات تجسد حرص القيادة الرشيدة في تحقيق السلامة للمواطن والمقيم، ورفع المؤشرات الحضارية، وفق برنامج جودة الحياة 2020، ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أهمية دور المرور ليس على مستوى السلامة فحسب، بل يتجاوز إلى فاعليته في الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أشار مدير عام الإدارة العامة للمرور إلى ما تشهده الإدارة من قفزات تطويرية، ضمن مشروع تطوير وزارة الداخلية، حيث تهدف إلى تحقيق السلامة المرورية بمفهومها الشامل، وإعداد الخطط والإستراتيجيات للوقاية من الحوادث المرورية، وضبط الحركة المرورية العامة.

وجرى خلال اللقاء استعراض تفاصيل الأنظمة المرورية الحديثة للرصد الآلي للمخالفات، في عرض مرئي وبيانات إحصائية عرضها مدير مرور المنطقة، العقيد مناحي بن شجاع السبيعي.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور حمود بن سماح المجلاد، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي، وأمين المنطقة المهندس حمد بن حسين عيبان، ومدير فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس وبران بن مهدي آل عطشان.

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