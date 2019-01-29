أمير مكة بالنيابة يبدأ جولاته التفقدية بزيارة رابغ

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبدأ أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة بدر بن سلطان غدا أولى جولاته لمحافظات المنطقة بزيارة محافظة رابغ، يعقبها خلال الفترة المقبلة تفقد بقية محافظات المنطقة.

ويشمل برنامج زيارة أمير المنطقة بالنيابة لقاءه بعدد من الأهالي والشباب، حيث يستمع في حوار مباشر لمطالبهم ومقترحاتهم لدفع عجلة التنمية ووضع الرؤى المستقبلية لتطوير المحافظات، كما يدشن عددا من المشروعات والمبادرات، ويزور عددا من العلماء والأعيان ويلتقي أسر شهداء الواجب.

كما يطلع خلال الزيارة على عدد من المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، كما يستعرض المتعثرة منها ويناقش أسباب تأخرها مع مسؤولي الجهات ذات العلاقة ووضع الحلول لتحريك العمل فيها.

ويرافق الأمير بدر بن سلطان خلال زيارته لمحافظة رابغ عدد من مديري القطاعات الحكومية في المنطقة، بهدف فتح قناة تواصل مباشرة بين مسؤولي الإدارات وأهالي المحافظات، بغية تسريع آليات اتخاذ القرارات المناسبة حيال بعض المشاريع، بما يعود بالنفع على الإنسان والمكان.

وتسهم جولات أمير المنطقة ونائبه في تحويل كثير من طلبات أهالي المحافظات إلى مشروعات تنموية، فضلا عن إسهام الزيارات الميدانية للمحافظات في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات وتحريك المتعثر منها، كما من شأنها أن تسهم في تطور الخدمات بجميع المجالات البلدية والصحية والتعليمية وغيرها من مجالات التنمية.