وزير العدل يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الأذربيجاني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني بمكتبه في الرياض مع نظيره الأذربيجاني فكرت محمدوف مذكرة تفاهم بين وزارتي العدل في المملكة وأذربيجان.

ورحب الصمعاني بزيارة وزير العدل الأذربيجاني، مشيدا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين التي تأتي امتدادا لرغبة واهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.

وتضمنت المذكرة تعزيز أوجه التعاون بين الوزارتين، عبر تبادل الخبرات والمعلومات والتدريب، وتنظيم اللقاءات والمحاضرات بين الجانبين.

وقال الصمعاني "إن الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان كان لهما الدور الأكبر في النقلة النوعية والتطور المستمر الذي يشهده قطاع القضاء في المملكة".

من جانبه أشاد وزير العدل الأذربيجاني بمتانة العلاقات بين البلدين، والدور التاريخي للمملكة في دعم أذربيجان.

وكشفت وزارة العدل عن رؤيتها الجديدة للتعاون الدولي لرفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميا، والتي تنطلق من اختصاصات الوزارة التي تنسجم مع الأهداف الطموحة والمحددة للوزارة في برنامج التحول الوطني 2020 لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وتسعى الوزارة - وفقا للبرنامج - لإبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات الدولية المعنية باختصاصاتها قبل حلول 2020.

وتدرس الوزارة حاليا أفضل الخيارات والسبل للتعاون مع المؤسسات الدولية لتبادل المعلومات والاطلاع على التجارب الأخرى لإبراز جهود الوزارة وإنجازاتها، وعرض أفضل التجارب والممارسات المعتمدة لدى الوزارة.