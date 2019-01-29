السعودية | السعودية: نتضامن مع السودان لمواجهة تحدياته الاقتصادية

شكرا لقرائتكم السعودية: نتضامن مع السودان لمواجهة تحدياته الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شدد مجلس الوزراء السعودي في الجلسة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة #الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على أن تضامن السعودية مع جمهورية السودان في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن موقف #السعودية يجسد مواقفها الثابتة بقيادة خادم الحرمين الشريفين مع الدول الشقيقة والحرص على أمنها واستقرارها، مقدراً في هذا الشأن تأكيد الملك سلمان بن عبد العزيز على أن أمن #السودان أمن للمملكة واستقراره استقرار لها، وبعثه وفداً وزارياً لتعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.