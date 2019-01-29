دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper برئاسة خادم الحرمين.. مجلس الوزراء يعتمد 9 قرارات جديدة

اعتمد مجلس الوزراء، خلال اجتماعٍ، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بالرياض؛ 9 قرارات جديدة. وأفاد وزير الإعلام تركي الشبانة بأن المجلس أصدر القرارات التالية:

أولاً- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (18/6) وتاريخ 10/4/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية بين السعودية وجورجيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، والبروتوكول المرافق لها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثانيًا- بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (29/8) وتاريخ 12/4/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين السعودية والإمارات العربية المتحدة في مجال الرياضة. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثًا- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (23/7) وتاريخ 11/4/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية والعراق. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

رابعًا- بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-13/40/د) وتاريخ 10/3/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تنظيم المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة (استدامة).

خامسًا- بعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (35-61/39/د) وتاريخ 17/11/1439هـ، ورقم (1-6/40/د) وتاريخ 2/2/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة النقل.

سادسًا- وافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضوًا في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، ممثلًا لوزارة المالية.

سابعًا- وافق مجلس الوزراء على تعيين الآتية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة هيئة رعاية ذوي الإعاقة لمدة (ثلاث) سنوات:

1- من ذوي الإعاقة:

* الدكتور ماهر بن سعد بن جديد.

* الأستاذ عبدالله بن غثيان الشمراني.

2- من أولياء أمور ذوي الإعاقة:

* الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الشامخ.

* الأستاذة بدرية بنت ناصر الناصر.

ثامنًا- بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (24-16/40/د) وتاريخ 28/3/1440هـ؛ قرر مجلس الوزراء الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للجامعة الإسلامية لعام مالي سابق.

تاسعًا- وافق مجلس الوزراء على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة؛ وذلك على النحو التالي:

1- ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالله السحيباني إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأشغال العسكرية) بالمرتبة الخامسة عشرة برئاسة هيئة الأركان العامة.

2- ترقية وليد بن إبراهيم بن عبدالله البدر إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

3- ترقية سعد بن عبدالله بن سعيد آل مفرج إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الصحية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الصحة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقريران سنويان لمعهد الإدارة العامة وهيئة المدن الاقتصادية، عن عام مالي سابق. وقد أحاط المجلس علمًا بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.