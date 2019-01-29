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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير شرطة محافظة بلقرن المقدم شجاع بن ناصر السبيعي، في مكتبه، مدير شرطة عفراء النقيب سعيد الثبيتي؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "ملازم اول".
وهنّأ المقدم "السبيعي" النقيب "الثبيتيِ" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
"السبيعي" يقلد "الثبيتي" رتبة "نقيب"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
قلّد مدير شرطة محافظة بلقرن المقدم شجاع بن ناصر السبيعي، في مكتبه، مدير شرطة عفراء النقيب سعيد الثبيتي؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "ملازم اول".
وهنّأ المقدم "السبيعي" النقيب "الثبيتيِ" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:47 PM
قلّد مدير شرطة محافظة بلقرن المقدم شجاع بن ناصر السبيعي، في مكتبه، مدير شرطة عفراء النقيب سعيد الثبيتي؛ رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم، بترقيته من رتبة "ملازم اول".
وهنّأ المقدم "السبيعي" النقيب "الثبيتيِ" بهذه المناسبة؛ متمنياً له التوفيق والسداد، وأن تكون الثقة الملكية حافزاً له لبذل الغالي والنفيس لخدمة الدين ثم المليك والوطن.
، "السبيعي" يقلد "الثبيتي" رتبة "نقيب" ،
المصدر : الخليج 365
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