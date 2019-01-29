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تسببت السيول المنقولة في وادي الغري بمحافظة المويه شرق الطائف اليوم الثلاثاء في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، إذ تمت مباشرة البلاغ من قبل الجهات المعنية وقامت بإخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، أنه لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان سيل منقول في الوادي تسبب في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، حيث تمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المختصة وقامت بإخراجهم وهم بصحة جيدة.
سيول الطائف تحتجزعدة أشخاص داخل مركبتهم والجهات المعنية تنقذهمياسر العتيبي الخليج 365 2019-01-29
تسببت السيول المنقولة في وادي الغري بمحافظة المويه شرق الطائف اليوم الثلاثاء في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، إذ تمت مباشرة البلاغ من قبل الجهات المعنية وقامت بإخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، أنه لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان سيل منقول في الوادي تسبب في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، حيث تمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المختصة وقامت بإخراجهم وهم بصحة جيدة.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:44 PM
٩١١: عدم الحيطة وأخذ الحذر أثناء جريانها تسبب في ذلك.. صحتهم جيدة
تسببت السيول المنقولة في وادي الغري بمحافظة المويه شرق الطائف اليوم الثلاثاء في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، إذ تمت مباشرة البلاغ من قبل الجهات المعنية وقامت بإخراج المحتجزين وهم بصحة جيدة.
وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية 911، أنه لعدم أخذ الحيطة والحذر أثناء جريان سيل منقول في الوادي تسبب في احتجاز عدد من الأشخاص بداخل مركبتهم، حيث تمت مباشرة الحالة من قبل الجهات المختصة وقامت بإخراجهم وهم بصحة جيدة.
، سيول الطائف تحتجزعدة أشخاص داخل مركبتهم والجهات المعنية تنقذهم ،
المصدر : الخليج 365
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