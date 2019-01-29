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محمد بن مسعود - الدمام - افتتح محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، اليوم، المعرض التوعوي المتنقل "نحو مجتمع أسري آمن".
ينفذ المعرض وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، وبمشاركة المحافظة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الأطفال، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية.
وأكد المحافظ خلال تدشين المعرض أهمية ومكانة الأسرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرارها.
ويهدف المعرض الوصول إلى جميع شرائح المجتمع والتوعية بالآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري، والتعرف على الأساليب الفنية لمعالجة الخلافات داخل الأسرة، والاستعانة بالمختصين في معالجة الخلافات الأسري، والتعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومركز تلقي بلاغات العنف الأسري 1919.
ويضم المعرض منصة للاستشارات الاجتماعية والنفسية والحقوقية.
محافظ الطائف يفتتح معرض "نحو مجتمع أسري آمن"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
افتتح محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، اليوم، المعرض التوعوي المتنقل "نحو مجتمع أسري آمن".
ينفذ المعرض وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، وبمشاركة المحافظة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الأطفال، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية.
وأكد المحافظ خلال تدشين المعرض أهمية ومكانة الأسرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرارها.
ويهدف المعرض الوصول إلى جميع شرائح المجتمع والتوعية بالآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري، والتعرف على الأساليب الفنية لمعالجة الخلافات داخل الأسرة، والاستعانة بالمختصين في معالجة الخلافات الأسري، والتعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومركز تلقي بلاغات العنف الأسري 1919.
ويضم المعرض منصة للاستشارات الاجتماعية والنفسية والحقوقية.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
03:34 PM
افتتح محافظ الطائف، سعد بن مقبل الميموني، اليوم، المعرض التوعوي المتنقل "نحو مجتمع أسري آمن".
ينفذ المعرض وحدة الحماية الاجتماعية بالطائف، وبمشاركة المحافظة، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومستشفى الأطفال، ومجمع الملك فيصل الطبي، ومستشفى الصحة النفسية.
وأكد المحافظ خلال تدشين المعرض أهمية ومكانة الأسرة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستقرارها.
ويهدف المعرض الوصول إلى جميع شرائح المجتمع والتوعية بالآثار السلبية المترتبة على العنف الأسري، والتعرف على الأساليب الفنية لمعالجة الخلافات داخل الأسرة، والاستعانة بالمختصين في معالجة الخلافات الأسري، والتعريف بنظامي الحماية من الإيذاء وحماية الطفل، ومركز تلقي بلاغات العنف الأسري 1919.
ويضم المعرض منصة للاستشارات الاجتماعية والنفسية والحقوقية.
، محافظ الطائف يفتتح معرض "نحو مجتمع أسري آمن" ،
المصدر : الخليج 365
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