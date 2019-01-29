، وفاة مواطن جرفت السيول مركبته  في "شعيب عرعر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - والد المتوفى اكتشف جثته على بعد ٣ كلم من الموقع

تسبّب جريان الأودية "شعيب عرعر" بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الاثنين، في وفاة مواطن جرفت السيول مركبته، حيث عثر والده على جثته على بُعد ثلاثة كيلو مترات من موقع مركبته.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد، فهد بن الأسمر العنزي، في تمام الساعة ١٨:٢0 من يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٢ هـ تلقينا بلاغًا من أحد الأشخاص يفيد بفقدان ابنه وأن سيارته متواجدة في شعيب عرعر.

وأضاف: على الفور تم الانتقال للموقع والعثور على السيارة دون وجود المفقود وتواصلت أعمال البحث حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء.

وشدد "العنزي" على ضرورة الابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار والسيول ومتابعة ما يصدر من تنبيهات وإرشادات من الجهات المختصة.