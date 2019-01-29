محمد بن مسعود - الدمام - رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله). أجمل التهاني وألف مبروك. عبدالله يضيء منزل الغامدي صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29 رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله). أجمل التهاني وألف مبروك. 29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440 02:53 PM رزق أحمد بن عبيد الغامدي، أحد منسوبي المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة بمولود اتفق وحرمه على تسميته (عبدالله). أجمل التهاني وألف مبروك. ، عبدالله يضيء منزل الغامدي ،

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