، قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعها ،

- 1/2
- 2/2
أكد أحد ملاك قصر الأفراح الذي شهد واقعة الممازحة الثقيلة مع عريس من قبل مجموعة من الشبان، بإدخالهم حمارًا ودبابًا وعبثهم بطفاية الحريق، أنه لم يتنازل حتى وقت تصريحه لـ"الخليج 365"، مبينًا أنه وكيل ورثة مالك القصر، وقد أوكل القضية لشخص يترافع بالنيابة عنه ويقوم بمتابعتها في محكمة صامطة بمنطقة جازان.
وأكد المواطن أن القضية موجودة لدى محكمة صامطة، وينتظر البدء في الإجراءات وتحديد الجلسات للنظر في الحق الخاص، مشيرًا إلى أن الأفعال التي حدثت مسيئة للسمعة، ونفى مالك القصر القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكدًا أنه استمع للتفاصيل ولم تكن ضمن ما ورد في البرنامج.
وكان قد تقدم مواطن لمحكمة صامطة جنوب منطقة جازان، بدعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.
وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.
قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعهامحمد المواسي الخليج 365 2019-01-29
أكد أحد ملاك قصر الأفراح الذي شهد واقعة الممازحة الثقيلة مع عريس من قبل مجموعة من الشبان، بإدخالهم حمارًا ودبابًا وعبثهم بطفاية الحريق، أنه لم يتنازل حتى وقت تصريحه لـ"الخليج 365"، مبينًا أنه وكيل ورثة مالك القصر، وقد أوكل القضية لشخص يترافع بالنيابة عنه ويقوم بمتابعتها في محكمة صامطة بمنطقة جازان.
وأكد المواطن أن القضية موجودة لدى محكمة صامطة، وينتظر البدء في الإجراءات وتحديد الجلسات للنظر في الحق الخاص، مشيرًا إلى أن الأفعال التي حدثت مسيئة للسمعة، ونفى مالك القصر القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكدًا أنه استمع للتفاصيل ولم تكن ضمن ما ورد في البرنامج.
وكان قد تقدم مواطن لمحكمة صامطة جنوب منطقة جازان، بدعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.
وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
02:25 PM
نفى القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكداً أنه استمع للتفاصيل
أكد أحد ملاك قصر الأفراح الذي شهد واقعة الممازحة الثقيلة مع عريس من قبل مجموعة من الشبان، بإدخالهم حمارًا ودبابًا وعبثهم بطفاية الحريق، أنه لم يتنازل حتى وقت تصريحه لـ"الخليج 365"، مبينًا أنه وكيل ورثة مالك القصر، وقد أوكل القضية لشخص يترافع بالنيابة عنه ويقوم بمتابعتها في محكمة صامطة بمنطقة جازان.
وأكد المواطن أن القضية موجودة لدى محكمة صامطة، وينتظر البدء في الإجراءات وتحديد الجلسات للنظر في الحق الخاص، مشيرًا إلى أن الأفعال التي حدثت مسيئة للسمعة، ونفى مالك القصر القصة التي وردت في برنامج "طارق شو" مؤكدًا أنه استمع للتفاصيل ولم تكن ضمن ما ورد في البرنامج.
وكان قد تقدم مواطن لمحكمة صامطة جنوب منطقة جازان، بدعوى قضائية ضد مجموعة من الشبان؛ وذلك بعد أن أقدموا على شغب وممازحة ثقيلة داخل قصر أفراح في مناسبة زواج لمواطن.
وفي التفاصيل التي تضمنتها الدعوى المبنية على مقاطع فيديو لتلك الأحداث، وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، فإن مجموعة من الأشخاص دخلوا قصراً لمناسبة زواج قبل أيام في صامطة بحمار، و"دباب"، وحاولوا إفراغ طفاية الحريق في صالة استقبال المعازيم.
، قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر قضية الحمار والدباب.. وكيل "القصر": لم أتنازل وأوكلتها لمحامٍ ليتابعها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.