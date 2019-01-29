بالصور.. أمانة الطائف ترفع جاهزية فرق وآليات السيول قبل الحالة المطرية

أكملت أمانة الطائف استعداداتها للحالة المطرية المتوقعة بالطائف وضواحيها والمراكز التابعة لها، واطلع أمين الطائف محمد بن هميل آل هميل، على جاهزية فرق وآليات الأمطار والسيول، وجهود تنظيف الأودية ومجاري السيول من الشوائب المعيقة لتدفق السيول، وأعمال تهيئة العبارات بأنحاء المحافظة.

وقامت الأمانة بالتأكد من عمل جميع المولدات والمضخات في الأنفاق بكامل الطاقة الاستيعابية، كما أنهت أعمال تنظيف قنوات ومناهل شبكة تصريف مياه الأمطار، وتهيئة أكثر من 120 عبارة لتصريف مياه الأمطار والسيول بكافة المحاور، ووضعت كافة الإدارات المختصة والفروع البلدية في حالة استعداد لأي طارئ، لا سمح الله.

وطالب أمين الطائف الوكلاء والمختصين بتفعيل التواصل والتنسيق مع الشركاء من الجهات الحكومية المختصة ومركز الأزمات والكوارث، والاستفادة من نظام (ماطر) الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية لدعم اتخاذ القرار الصحيح، والتخطيط المبكر في توقع الأمطار والسيول في أنحاء المحافظة؛ حيث يعرض النظام المناطق الحرجة، ويعطي لمحة مجملة للتوقعات خلال الأيام القادمة.

وقامت وكالة الخدمات -ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة- بتعزيز فرق الأمطار والسيول بالعمالة، والتهيؤ لبرنامج الكنس وإزاحة الأتربة والصخور التي قد تجرفها السيول لعرض الطرق والشوارع، وتجهيز كافة صهاريج الكسح وشفط التجمعات المائية. وبدورها، هيأت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ومضخات الشفط الثابتة والمتحركة، وفرق الصيانة لكافة المعدات والآليات.

ورفعت أمانة الطائف جاهزية مركز البلاغات (940) الذي ستستقبل من خلاله الملاحظات والشكاوى على مدار الساعة بالإضافة إلى تطبيق البلاغات الجغرافية، وأرقام استقبال بلاغات الواتساب، وحسابات الأمانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تستقبل الملاحظات من مركز العمليات المشترك، وتنقلها إلى فرق العمل في الميدان لمعالجتها على الفور.