الهلال الأحمر بالرياض يتلقى 583 ألف بلاغ وينقل 65 ألف حالة إلى المستشفيات

أعلنت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، إحصائية بعدد المكالمات الواردة إليها خلال العام الماضي 2018م، مشيرةً إلى أنها تلقت أكثر من 583203 مكالمات.

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض عبدالله المريبض أن غرفة العمليات بالهيئة تلقت 171083 بلاغًا عبر المراكز ، وتمت مباشرة أكثر من 115561 بلاغًا بحالات مرضية طارئة، و55522 بلاغًا بحالات حوادث، مضيفًا أن فرق الإسعاف نقلت أكثر من 65 ألف حالة حوادث وحالة مرضية إلى أقرب مستشفى حسب نوع الحالة الطارئة.

وأضاف المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالرياض أن عدد الحوادث التي باشرتها فرق الإسعاف، بلغ أكثر من 94 ألف حالة مرضية، تم نقل 44227 حالة طارئة، فيما بلغ عدد الحالات غير المنقولة أكثر من 50258 حالة خلال عام 2018م.

وتابع المريبض قائلًا: «إن الهيئة بفرقها الإسعافية والمتقدمة، باشرت أكثر من 34 ألف حالة حوادث العام الماضي، تم نقل 21404 حالات حوادث طارئة إلى المستشفيات والمراكز الطبية القريبة حسب نوعية الحالة الطارئة، فيما عولجت أكثر من 22103 حالات في الموقع».

وأضاف عبدالله المريبض أن الحالات التي لم تنقلها الهيئة تأتي منها من رفض -هو أو ذووه- النقل، ومنها من عولج في الموقع علاجًا لا يستدعي النقل.

وأشار إلى حالات مرضية أو إصابات لا تحتاج إلى أن تدخل ضمن الحالات الطارئة، ولا تستدعي النقل حسب البروتوكول التابع للهيئة، إضافة إلى البلاغات غير الصحيحة أو عدم صحة الموقع.

من جهة أخرى، وجه الهلال الأحمر -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- عدة نصائح لتجنب الأضرار السيئة للغبار الذي تشهده عدة مناطق اليوم، وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وتضمنت تلك النصائح، تجنب الأماكن المزدحمة، وإبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة، واستخدام قناع الوجه أو أي وسائل حماية أخرى، واتباع الإرشادات الخاصة لحالات الطقس.

وتشهد منطقة الرياض اليوم هطولًا لأمطار رعدية. وكانت هيئة الأرصاد، توقعت -في تقريرها عن طقس الثلاثاء- هطول أمطار تصحبها رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية، يليها انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة.