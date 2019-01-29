بالفيديو.. جامعة طيبة تعقب على مقطع «تباكي نادي النصر»

عقّبت جامعة طيبة بالمدينة المنورة، اليوم الثلاثاء، على ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حول اتهام نادي النصر بـ«التباكي» من قبل محاضر خلال أحد الملتقيات، التي نظمتها الجامعة، وشددت الجامعة على أن ما بدر من المحاضر يعبر عن وجهة نظره فقط، لا الجامعة.

ونفى المتحدث الرسمي باسم الجامعة، عيسى القايدي، أن يكون الوصف المتداول حول نادي النصر، والصادر عن مستشار رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، العضو السابق باللجنة القانونية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، ماجد قاروب، معبرًا عن الجامعة.

وأوضح القايدي - في بيان- أن ورقة العمل التي قدمها المحاضر بعنوان «القضاء والقانون الرياضي» ضمن ملتقى إنصاف الذى نظمته الجامعة، تعبر عن رأي صاحبها فقط، ولا تمثل جامعة طيبة ولا سياستها ولا نهجها بأي حال من الأحوال.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي تداولت خلال الساعات المنصرمة، مقطع فيديو لجزء من المحاضرة التي ألقاها «قاروب» في ملتقى إنصاف، حيث وصف خلالها نادي النصر بـ«التباكي» على أي مشكلة.

جاء ذلك بعد قضية عدم جاهزية ملعبي الملك فهد الدولي بالرياض، والأمير فيصل بن فهد؛ لاحتضان مواجهة النصر مع نادي أحد، ما جعل اتحاد كرة القدم ينقل المباراة التي لعبت، أمس الإثنين، وانتهت بفوز النصر 4-0، إلى ملعب مدينة المجمعة.

وقال «قاروب» في مقطع مصور: «إن تباكي نادي النصر ما هو شيء غريب عليه؛ لأنه متعود على الاحتجاج منذ زمن بعيد»، وأثار ما ذكره «قاروب» حفيظة جماهير النصر، التي اعتبرت كلامه مسيئًا للنادي؛ وهو ما دفع جامعة طيبة إلى إصدار بيان رسمي للتوضيح.

وقررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم، مساء الخميس المنصرم، نقل مباراة النصر وأحد من استاد الملك فهد الدولي إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية، وأوضحت أن القرار جاء بعد النتائج التي أعلنتها لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الهيئة العامة للرياضة.

وخلصت اللجنة التى شكلها الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل؛ للنظر في وضعية أرضية استاد الملك فهد الدولي، إلى عدم جاهزيتها هي وأرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد؛ لإقامة المباريات في الفترة الحالية.

وأوضحت اللجنة أنه نظرًا لعدم مطابقة ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر للمعايير المطلوبة واشتراطات الأمن والسلامة لإقامة المباريات عليه، حسب توصية الهيئة العامة للرياضة؛ لذلك تم نقل مباراة النصر وأحد بالجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من استاد الملك فهد الدولي بالرياض إلى استاد مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.