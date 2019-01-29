مدني مكة يدشن حملة لمتابعة سلامة الفنادق وإسكان المعتمرين

دشن المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي، اليوم الثلاثاء، حملة السلامة الثانية التي أطلقتها الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، التي تستهدف متابعة متطلبات وتدابير السلامة بالفنادق ومباني إسكان المعتمرين، استعدادًا لموسم شهر رمضان المبارك لعام 1440ه‍.

وأعقب التدشين الذي حضره مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وكافة الضباط والأفراد المشاركين بالحملة؛ عقدُ اجتماع من أجل إيضاح غايات الحملة بما يسهم في تحقيق جاهزية تلك المنشآت.

وحث المدير العام للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، على ضرورة تكثيف الجهود والاهتمام المتواصل بما فيه سلامة المعتمرين وزوار بيت الله الحرام.

وتستهف الحملة أيضًا الكشف على أنظمة الوقاية والحماية من الحريق ومخارج الطوارئ وسلامة المصاعد والسلالم الكهربائية وغيرها، كما تشتمل أعمال الكشف على الأنشطة التجارية التابعة لتلك المباني.

وكانت الهيئة العامة للإحصاء أصدرت تقريرًا في 29 مايو 2018م، أوضحت فيه نتائج إحصاءات العمرة لعام 2017 الذي تنفذه الهيئة للمرة الثانية كأحد المنتجات الجديدة المتعلقة برؤية المملكة 2030.

وبيَّنت نتائج إحصاءات العمرة لعام 2017م، أن إجمالي عدد المعـتمرين بلغ 19079306 معتمرين؛ منهم 6532074 معتمرًا قدِموا من خارج المملكة وفق البيانات السجلية لوزارة الحج والعمرة.

فيما بَلغَ عددُ معتمري الداخل من السعوديين وغير السعوديين، 12547232 معتمرًا. وبَلغَت نسبة المعتمرين السعوديين من معتمري الداخل 46.9% فيما بَلغَت نسبة المعتمرين غير السعوديين من معتمري الداخل 53.1%. وبلغت نسبة الذكور من معتمري الداخل 46.3% ونسبة الإناث 37.7%.

ويعتبر شهر رمضان من أكثر الشهور من حيث عدد المعتمرين؛ إذ بلغت نسبة معتمري الداخل في شهر رمضان 2017، 53.6% من جملة المعتمرين.

ووفقًا للإحصائيات، سجل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، أعلى نسبةٍ في استقبال المعتمرين من الخارج بنسبة 62.5%، فيما بَلغَت نسبة المعتمرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة 25.7%، و4.56% عبر منفذ حالة عمار، و1.5% عبر منفذ البطحاء، و1.2% عبر منفذ الرقعي، و1% عبر مطار ينبع، و3.54% عبر منافذ أخرى.