تنفيذ القتل حدًا في امرأة طعنت مواطنًا بسكين وأصابت ابنته بمطرقة

نفذت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حكم القتل حدًا بإحدى الجانيات في محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، والتي قامت بقتل مواطن طعنًا بسكين والشروع في قتل ابنته.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن روسيليا باكونا اجمهول، فلبينية الجنسية، أقدمت على قتل حميد بن تركي بن حايف الفضلي، سعودي الجنسية، وذلك بطعنه، وهو على فراشه بسكين في وجهه، ما أدى إلى وفاته، وكذلك شروعها في قتل إحدى بناته أثناء نومها بطعنها عدة طعنات بسكين، وضربها بمطرقة على وجهها ورأسها، ما أدى لإصابتها، ثم شروعها بالانتحار بعد ذلك ما أدى إلى إصابتها.

وأضاف البيان: «أنه بفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجانية، وأسفر التحقيق معها عن توجيه الاتهام إليها بارتكاب جريمتها وبإحالتها إلى المحكمة العامة صدر بحقها صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليها، والحكم عليها بالقتل حدًا؛ لقتلها المجني عليه غيلة، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجانية المذكورة.

وتم تنفيذ حكم القتل حدًا بالجانية روسيليا باكونا اجمهول، فلبينية الجنسية، اليوم، بمحافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الداخلية للجميع، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين، ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.