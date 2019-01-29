تورط 4 مواطنين في سطو مسلح.. وشرطة الرياض: سرقوا ٤٠٠ ألف ريال

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات إلقاء القبض على ٤ مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وأوضح أن العملية جاءت بعد توافر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن من خلال عرض مركبة فارهة للبيع.

وأوضح أنهم قاموا باستدراج الضحية لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، قبل سلب مبلغ ٤٠٠ ألف ريال منه.

وتمت عملية السرقة تحت تهديد السلاح، وقد تم العثور بحوزتهم على المبلغ المسروق، وعدد ٩ طلقات حية.

وقد جرى إيقاف المتهمين الأربعة المتورطين في عملية السرقة، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية إلى فرع النيابة العامة.

جاء ذلك نتيجة المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، والتي أسفرت في النهاية عن إلقاء القبض على المتهمين الأربعة.

وشددت شرطة منطقة الرياض -عبر بيانها- على حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم على السواء.

وقالت: «إن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة؛ لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره».