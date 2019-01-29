شكرا لقرائتكم نقل شعبة مرور خميس مشيط لمقرها الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - نقل المرور السعودي، شعبة مرور خميس مشيط من مقرها السابق بشارع الدعوة المستأجر إلى المبنى الحكومي الذي تم إنشاؤه بطريق الستين يمين إشارة الواحة مقابل أسواق ابن داود.

ويتميز الموقع الجديد بوجود مواقف خاصة بالمراجعين والموظفين وتم تشييده على أحدث طراز عمراني حديث ضمن خطة مشروع الملك عبدالله رحمه الله لبناء المقرات الأمنية.



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