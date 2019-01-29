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شكرا لقرائتكم انتشال جثة شخص جرفته سيول عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أكد المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي أنه في تمام الساعة ( ١٨:٢٠ ) من يوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/٢٢ تبلغنا من احد الأشخاص يفيد بفقدان ابنه وأن سيارته متواجدة في شعيب عرعر.
واضاف : على الفور تم الانتقال للموقع وتم العثور على السيارة دون وجود المفقود وتواصلت اعمال البحث حتى صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٠/٥/٢٢هـ حيث تم العثور عليه من قبل والده في شعيب عرعر على بعد ٣ كم من موقع سقوط السيارة متوفيا نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة.
وشدد الأسمر على أهمية الحرص والابتعاد عن مجاري الأودية وتجمعات الأمطار والسيول وكذلك متابعة ما يصدر من الجهات المختصة من تنبيهات وإرشادات حفاظا على السلامة العامة.
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