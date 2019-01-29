شكرا لقرائتكم تطبيق الراجحي يرسل إشعارات غريبة والمصرف يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - لاحظ عدد من عملاء مصرف الراجحي إرسال إشعارات غريبة إلى هواتفهم من تطبيق الراجحي تضمنت كلمة test.

وأثارت الرسالة دهشة الكثير الذين بادروا إلى التواصل مع خدمة العملاء في مصرف الراجحي والتي اعتذرت بدورها عن الخطأ غير المقصود.

وقالت خدمة العملاء في ردها على أحد المواطنين: عميلنا الكريم ، نعتذر لك نأمل تجاهل الرسالة حيث إنها صادرة فعلا من تطبيق المصرف ،والتحقق من تحديث النسخة الأخيرة للتطبيق عن طريق App Store



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