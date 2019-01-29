شكرا لقرائتكم تحذير لأهالي الطائف من أحوال الطقس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - دعا الدفاع المدني بمحافظة الطائف جميع المواطنين والمواطنات جميع المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها الطائف.

ونصح العقيد ناصر بن سلطان الشريف، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين بعدم النزول في بُطُون الأودية ومجاري السيول؛ تجنباً لأي مخاطر قد يتعرضون لها.

وكان الهيئة العامة للأرصاد قد حذرت من تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية مثيره للأتربة والغبار.



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