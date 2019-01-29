كيفية فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الجوال أون لاين .. الحصول على افضل خدمات alrajhi bank

فتح حساب بنك الراجحي عن طريق الجوال يتم الآن بطريقة إلكترونية، وهى خدمة مميزة جداً، حيث يقدم مصرف الراجحي إمكانية فتح حساب جاري إلكترونياً عن طريق الإنترنت، وذلك بعد موافقة مؤسسة النقد السعودي، كما يمكنكم تسجيل دخول الراجحي المباشر للأفراد وإدارة حساباتكم واتخاذ إجراءات مالية، كما يمكنكم معرفة رقم آي بان الراجحي الخاص بكم، وبالتالي فان هناك مجموعة من الشروط والضوابط في حالة الراغبة في فتح حساب في بنك الراجحي عن طريق الجوال أو الإنترنت، لأن فتح حساب الراجحي ينظمه مجموعة من القوانين والأحكام، والتي نستعرضها لكم بالتفصيل والتوضيح الشامل.

إليكم شروط فتح حساب بنك الراجحي عن طريق الجوال كما يلي:

تخصص هذه الخدمة للأفراد السعوديين الذين يحملون الهوية الوطنية.

لا يقل عمر المتقدم بفتح حساب الراجحي عن طريق الجول عن 18 سنة.

أن تكون الهوية الوطنية غير منتهية وسارية.

فتح حساب الراجحي عن طريق رقم الجوال يكون صادر من من احد مزودي الخدمة في المملكة العربية السعودية.

في حالة البدء في إجراءات فتح حساب الراجحي يلتزم المتقدم باستكمال الطلب والشروع في خطوات فتح حساب الراجحي إلى النهاية.

أن يكون البريد الإلكتروني الخاص بك صحيحاً.

أن يكون العنوان الوطني صحيحاً.

التسجيل في خدمة ابشر، لتوثيق المعلومات في الحساب المصرفي الخاص بك.

بعد فتح الحساب يمكن للعميل زيارة احد فروع البنك لإضافة التوقيع الخاص به.

في حالة الرغبة في طلب بطاقة ائتمانية يرجى زيارة احد فروع البنك.

كيفية فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال

بداية في حالة الرغبة في فتح حساب بنك الراجحي عن طريق الجوال يرجى الدخول على فتح حساب الراجحي واتباع الخطوات التالية:

الموافقة على الشروط والأحكام.

اختيار الجنسية ثم رقم الهوية.

رقم الجوال والبريد الإلكتروني.

الضغط على التالي وإكمال عملية التسجيل.

كيفية فتح حساب الراجحي عن طريق الجوال