شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» ينقل 65 ألف حالة بالرياض.. خلال عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله القرني (الرياض)

تلقت غرفة العمليات بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، أكثر من 583.203 ألف مكالمة خلال العام الماضي، منها 171.083 بلاغ للمراكز، تم مباشرة أكثر من 115.561 ألف بلاغ حالات مرضية طارئة، و55.522 ألف حالات حوادث، ونقلت الفرق الإسعافية أكثر من 65 ألف حالة حوادث ومرضية لأقرب مستشفى بحسب نوع الحالة الطارئة.

وقد بلغ عدد الحوادث التي باشرتها الفرق الإسعافية 94 ألف حالة مرضية، تم نقل منها 44.227 ألف حالة طارئة فيما بلغ عدد الحالات الغير منقولة أكثر من 50.258 ألف حالة خلال عام 2018، وباشرت الهيئة بفرقها الإسعافية والمتقدمة أكثر من 34 ألف حالة حوادث العام الماضي، تم نقل منها 21.404 ألف حالة حوادث طارئة للمستشفيات والمراكز الطبية القريبة بحسب نوعية الحالة الطارئة، فيما لم تنقل أكثر من 22103 ألف حالة تم علاجها في الموقع.وبين المتحدث الرسمي للهلال الأحمر السعودي بمنقطة الرياض عبدالله المريبض، أن الحالات التي لم تنقلها الهيئة تأتي لعدة أسباب منها رفض نفس الحالة أو ذويه إضافة لعلاج الحالة في الموقع، وبالتالي لا يستدعي النقل، وقال هناك حالات مرضية أو أصابات لا تحتاج نتدخل من ضمن الحالات الطارئة، ولا تستدعي النقل بحسب (البروتوكول) التابع للهيئة، إضافة للبلاغات الغير صحيحة أو عدم صحة الموقع.