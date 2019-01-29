شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يرعى إطلاق برنامج جمعية "شراكة" الجديد 2019 .. مساء غدٍ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض)

تنظم جمعية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة (شراكة) مساء يوم غد الأربعاء، حفل تدشين لبرنامجها الجديد خلال العام الجاري 2019م، برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وذلك على مسرح جامعة دار العلوم بمدينة الرياض.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية اللواء متقاعد عبدالعزيز التمام:" إن الجمعية ستستعرض خلال الحفل البرامج والفعاليات التي نفذتها خلال مسيرة عامها الأول من تدريب وتطوير وتأهيل وكذلك الترفيه، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وستطلق برامجها للعام الحالي 2019م.

وأضاف أن الجمعية تسعى إلى تحسين بيئة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في مختلف الميادين سواء التعليمية والاجتماعية و الثقافية وكذلك الاقتصادية بحيث تواكب أفضل الممارسات العالمية والحديثة لدمج هذه الفئات بالمجتمع والعمل على تسهيل تحركاتهم وتنقلاتهم وما إلى ذلك

لنصل بذلك إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 الرامية إلى إمكانية رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي.