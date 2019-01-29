شكرا لقرائتكم خبر عن أمير نجران يدشن نظام الرصد الآلي للدوريات الذكية وفي الإشارات الضوئية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

دشن أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن مساعد بن عبدالعزيز، اليوم (الثلاثاء) نظام الرصد الآلي في الإشارات الضوئية، ونظام الرصد الآلي للدوريات الذكية.

ووفقا لإمارة نجران عبر حسابها في «تويتر»، فقد تم التدشين بحضور مدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، ومديري الجهات المعنية.