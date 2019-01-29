السعودية | مدرب سعودي يتبرع بكليته "سراً" لأحد لاعبي فريقه

شكرا لقرائتكم مدرب سعودي يتبرع بكليته "سراً" لأحد لاعبي فريقه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تبرع مدرب نادي جبة السعودي، فهد الغربي، لأحد لاعبي فريقه بإحدى كليتيه في موقف إنساني نادر ونبيل.

واحتفلت موقع التواصل الاجتماعي بموقف المدرب السعودي، الذي حاول أن يتم تنفيذ الأمر سراً ولكن تسرب الخبر وأصبحت قصة شهامته حديث المغردين في السعودية والوطن العربي.

وكان اللاعب، يوسف الأسلمي، قد أجرى العملية الجراحية بنجاح، ولم يعرف هوية المتبرع له، سوى الخميس، موعد إجراء العملية، وما زال الاثنان بالمستشفى.

وتعود القصة إلى قيام الكابتن فهد الغربي بزيارة منزل اللاعب للاطمئنان على صحته، بعد أن علم من زملاء "الأسلمي" أنه مريض منذ عام، ولم يحضر التدريبات منذ فترة، وبعد معرفته بإصابة اللاعب بالفشل الكلوي، قرر التبرع له بإحدى كليتيه.

وشد المدرب رحاله، على الفور، إلى الرياض، وأجرى الفحوصات الطبية دون أن يعلم أحد بذلك، حتى اللاعب نفسه، وبتطابق النتائج، قرر إجراء العملية.

وكتب الكابتن فهد الغربي "تغريدة" مؤثرة عبر حسابه الشخصي، على موقع "تويتر"، وذلك قبل دخوله المستشفى للتبرع بكليته.