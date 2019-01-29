، تأكيد هندي بتحجيم "نيباه" القاتل ومناشدة لرفع الحظر السعودي عن "كيرلا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - خسائر فادحة يتكبدها مزارعو الولاية فيما تظل تحذيرات السفارة من "الموبوءة"

ناشد مصدرو الفواكه والخضراوات من ولاية كيرلا، الحكومة الهندية طلباً للمساعدة في مخاطبة الجهات المسؤولة في السعودية لرفع الحظر المفروض على استيراد الفواكه والخضراوات من ولايتهم.

وفرضت المملكة، منتصف العام الماضي، الحظر على المنتجات القادمة من الولاية الجنوبية الهندية بسبب تفشي فيروس "نيباه" القاتل الذي يسبب التهاب الدماغ والجهاز التنفسي وصنفته منظمة الصحة العالمية ضمن فئة الأوبئة العالمية الخطيرة والمعدية.

ووفقاً لموقع "إف إن بي" الهندي، فإن المزارعين الهنود يتكبدون خسائر كبيرة من جراء حظر المملكة ودول خليجية استيراد منتجاتهم من كيرلا، مشيرة إلى أن السعودية تعد سوقاً رئيسياً ومهماً لمصدري الفواكه والخضر.

وتعليقاً على مناشدات المزارعين والمصدرين الهنود، قال رئيس الغرفة التجارية والصناعية في الولاية: إن الحكومة الهندية اتخذت التدابير اللازمة للسيطرة على الفيروس، مشيراً إلى أنه في حال عدم رفع الحظر قريباً فإن سوق الخضر والفواكه سيتأثر بشكل أكبر ويتسبب بخسائر فادحة للمزارعين والمصدرين.

وكانت السفارة السعودية لدى نيودلهي، قد حذرت في حينه عموم المواطنين، وطالبت بأخذ الحيطة والحذر؛ بسبب انتشار فيروس نيباه في ولاية كيرلا، كما طالبت بعدم السفر إلى المناطق الموبوءة.

ويعد فيروس نيباه معدياً وهو صنف من الأوبئة العالمية الخطيرة، وتعتبر خفافيش الفواكه من نوع خفافيش الثعلب الناقل الطبيعي الخاص للفيروس وينتقل إلى الحيوانات والبشر، كما يمكن أن ينتقل من شخص لآخر عن طريق اللعاب.

ويدخل ما يقارب 60% من المرضى المصابين بفيروس نيباه في حالة غيبوبة يصبحون فيها غير قادرين على التنفس، كما يسبب الفيروس التهاب الدماغ.