، "أمطار البارحة" .. صاعقة رعدية تقتل شقيقيْن في خليص ،

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فجعت أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنيْن من أبنائها من جرّاء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس.
وقال أحمد عوض الحليلي؛ أحد أقارب الشابين، إن الفقيديْن كانا بعيديْن عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.
وأضاف الحليلي؛ أن الفقيديْن في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة، مؤكداً أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنيْن من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.
"أمطار البارحة" .. صاعقة رعدية تقتل شقيقيْن في خليصمحمد حضاض الخليج 365 2019-01-29
فجعت أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنيْن من أبنائها من جرّاء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس.
وقال أحمد عوض الحليلي؛ أحد أقارب الشابين، إن الفقيديْن كانا بعيديْن عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.
وأضاف الحليلي؛ أن الفقيديْن في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة، مؤكداً أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنيْن من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:52 PM
في العشرينيات من عمرهما وضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير
فجعت أسرة سعودية في محافظة خليص، بوفاة اثنيْن من أبنائها من جرّاء صاعقة ضربتهما خلال هطول الأمطار على وادي المرير بالمحافظة مساء أمس.
وقال أحمد عوض الحليلي؛ أحد أقارب الشابين، إن الفقيديْن كانا بعيديْن عن منزلهما يتفقدان المواشي التابعة لوالدهما، ويبدو أنهما تعرّضا للصاعقة، مساء أمس، خلال فترة هطول الأمطار على محافظة خليص.
وأضاف الحليلي؛ أن الفقيديْن في العشرينيات من عمرهما، مشيراً إلى أنه تم نقلهما لمستشفى خليص تمهيداً لإنهاء إجراءات الدفن والصلاة، مؤكداً أن مصاب الأسرة كبير في فقد اثنيْن من خيرة الشبان، داعياً لوالديهما وأخواتهما أن يربط الله على قلوبهم ويلهمهم الصبر والسلوان.
، "أمطار البارحة" .. صاعقة رعدية تقتل شقيقيْن في خليص ،
المصدر : الخليج 365
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