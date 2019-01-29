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وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات التابعة للمنطقة، أي مظاهر احتفالية أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب، وعدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة أو في الطرقات أو المواقع التي سيقف سموه عليها ميدانياً.
جاء ذلك في برقية وجهها سموه لمحافظي محافظات منطقة مكة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منها.
أمير مكة بالنيابة يوجّه بعدم إقامة مظاهر احتفالية ومشاركات شعرية خلال زياراته للمحافظاتعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-29
وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات التابعة للمنطقة، أي مظاهر احتفالية أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب، وعدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة أو في الطرقات أو المواقع التي سيقف سموه عليها ميدانياً.
جاء ذلك في برقية وجهها سموه لمحافظي محافظات منطقة مكة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منها.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:34 PM
"بدر بن سلطان" وجّه بعدم وضع أو تثبيت لوحات ترحيبية
وجّه أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، بعدم تضمين برامج زيارته للمحافظات التابعة للمنطقة، أي مظاهر احتفالية أو مشاركات شعرية أثناء لقائه بالأهالي والشباب، وعدم وضع أو تثبيت أي لافتات ترحيبية على مداخل المحافظة أو في الطرقات أو المواقع التي سيقف سموه عليها ميدانياً.
جاء ذلك في برقية وجهها سموه لمحافظي محافظات منطقة مكة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة منها.
، أمير مكة بالنيابة يوجّه بعدم إقامة مظاهر احتفالية ومشاركات شعرية خلال زياراته للمحافظات ،
المصدر : الخليج 365
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