، "الغذاء والدواء" تبدأ إجراءات ضبط "ملح الخبز" .. هذا الموعد حاسم ،

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اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، حيث اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقمSFDA.FD 2362/2018 "الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز".
ووضعت اللائحة حداً أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على (1 جرام / 100جرام) من المنتج النهائي.
وحول هذه اللائحة، قال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في "الهيئة" عبدالرحمن السلطان: هذا الإجراء يمثل أحد أهداف "إستراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي"، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية "WHO" الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.
وأضاف: منتجات الخبز تعد أحد أكثر الأغذية استهلاكاً في دول العالم كافة وبشكل يومي، وقد يكون مصدراً رئيساً لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، ولذلك أصدرت الهيئة تعميماً لمصنّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن "الهيئة" ستمنح المستوردين والمصنّعين مهلة حتى 30 / 04 / 2019، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
واستطرد قائلاً: الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز لضمان عدم تجاوز كمية الملح 1 جرام لكل 100 جرام من الخبز.
"الغذاء والدواء" تبدأ إجراءات ضبط "ملح الخبز" .. هذا الموعد حاسمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، حيث اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقمSFDA.FD 2362/2018 "الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز".
ووضعت اللائحة حداً أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على (1 جرام / 100جرام) من المنتج النهائي.
وحول هذه اللائحة، قال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في "الهيئة" عبدالرحمن السلطان: هذا الإجراء يمثل أحد أهداف "إستراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي"، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية "WHO" الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.
وأضاف: منتجات الخبز تعد أحد أكثر الأغذية استهلاكاً في دول العالم كافة وبشكل يومي، وقد يكون مصدراً رئيساً لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، ولذلك أصدرت الهيئة تعميماً لمصنّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن "الهيئة" ستمنح المستوردين والمصنّعين مهلة حتى 30 / 04 / 2019، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
واستطرد قائلاً: الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز لضمان عدم تجاوز كمية الملح 1 جرام لكل 100 جرام من الخبز.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
01:11 PM
حد أقصى بموجب لائحة فنية قررت إلزام المصنّعين والمستوردين بها
اتخذت الهيئة العامة للغذاء والدواء إجراءات لضبط كمية الملح في الخبز، حيث اعتمدت اللائحة الفنية السعودية رقمSFDA.FD 2362/2018 "الاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز".
ووضعت اللائحة حداً أقصى لكمية الملح في الخبز بحيث لا يزيد على (1 جرام / 100جرام) من المنتج النهائي.
وحول هذه اللائحة، قال المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في "الهيئة" عبدالرحمن السلطان: هذا الإجراء يمثل أحد أهداف "إستراتيجية مشاركة الهيئة في تنظيم الغذاء الصحي"، ويأتي استكمالاً لجهود الهيئة في مواءمة تشريعاتها مع متطلبات منظمة الصحة العالمية "WHO" الهادفة إلى تقليل استهلاك كمية الملح في المنتجات الغذائية.
وأضاف: منتجات الخبز تعد أحد أكثر الأغذية استهلاكاً في دول العالم كافة وبشكل يومي، وقد يكون مصدراً رئيساً لاستهلاك الملح في الغذاء اليومي، ولذلك أصدرت الهيئة تعميماً لمصنّعي ومستوردي منتجات الخبز للالتزام والتقيد بمتطلبات اللائحة الفنية المتعلقة بالاشتراطات الفنية لإنتاج الخبز، وإحاطتهم بأن "الهيئة" ستمنح المستوردين والمصنّعين مهلة حتى 30 / 04 / 2019، وستتخذ الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في التعميم.
واستطرد قائلاً: الهيئة العامة للغذاء والدواء أطلقت حملة توعوية بفوائد تقليل الملح في الخبز، ومنها خفض احتمال الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وطرق حساب مستويات الملح في الخبز لضمان عدم تجاوز كمية الملح 1 جرام لكل 100 جرام من الخبز.
، "الغذاء والدواء" تبدأ إجراءات ضبط "ملح الخبز" .. هذا الموعد حاسم ،
المصدر : الخليج 365
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