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قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.
وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
شاهد.. الندوة العالمية تحفر بئرين في الفلبينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-29
قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.
وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
12:55 PM
وسط فرحة عمّت أهالي قرى مدينة زامبوانجا
قامت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، بحفر بئرين سطحيين لأهالي قرى مدينة زامبوانجا في الفلبين، الذين عبّروا عن سعادتهم وامتنانهم للمتبرعين الذين حققوا لهم هذه الأمنية في منطقتهم التي تشح فيها مياه الشرب.
وتولي الندوة العالمية اهتماماً بالغاً لحفر الآبار؛ لكونها من أفضل الأعمال والصدقات وأميز المشروعات التي تُحقق مبدأ التنوع في الخدمات الخيرية، وتعزز التراحم والتكافل الذي يحث عليه ديننا الحنيف.
، شاهد.. الندوة العالمية تحفر بئرين في الفلبين ،
المصدر : الخليج 365
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