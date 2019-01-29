«العمل» وغرفة الرياض ينظمان الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي الضمان

تقدم الملتقى الوظيفي الثاني لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الغرفة التجارية بالرياض، أكثر من 350 مستفيدًا ومستفيدة؛ حيث تم إجراء المقابلات الشخصية وتسلم السيرة الذاتية لهم من قبل مسؤولي الشركات المشاركة؛ تمهيدًا لتوظيفهم في الوظائف المتاحة بحسب رغباتهم وقدراتهم، وبما يتوافق مع شروط ومتطلبات هذه الوظائف.

وقال مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، يوسف السيالي، إن الوزارة -ممثلة في مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض- نظمت الملتقى بمشاركة 15 شركة من القطاع الخاص، بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي واستقلالهم ماديًّا؛ لتحويلهم من الرعوية إلى التنموية، من خلال الإسهام في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمستفيدين، وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، حيث يُعد الملتقى بمثابة حلقة وصل بين المستفيدين من الضمان ورواد الأعمال والقطاع الخاص.

حضر الملتقى وكيل الوزارة المساعد للضمان الاجتماعي عبدالعزيز الكريديس ومساعد أمين عام الغرفة للاتصال المؤسسي والتسويق خالد العمر، وذلك في إطار جهود الوزارة للتوطين ودعم المستفيدين، بمقر الغرف التجارية بالرياض.

وتنظم الوزارة هذا الملتقى بالتعاون مع الغرفة التجارية في إطار جهود الوزارة لتوطين الوظائف ودعم تمكين المستفيدين في مختلف المجالات، لأجل تحسين أوضاعهم المعيشية؛ لتوفير الحياة الكريمة لهم، وذلك تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للوزارة ضمن برنامج التحول الوطني وتماشيًّا مع رؤية المملكة 2030.