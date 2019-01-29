تنفيذ عملية إخلاء بالباحة في «فرضية حريق» بمهرجان الربيع

قامت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة المخواة بالباحة، بتنفيذ عملية إخلاء بمهرجان الربيع في منطقة الباحة، ضمن فرضية حريق، كما استهدفت الفرضية التعامل مع حالة وفاة، وإصابات خطيرة وبسيطة، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة.

وجاءت فرضية الحريق ضمن برنامج الخطط الفرضية المعدة من قبل مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، بناءً على تعليمات مدير الدفاع المدني بالباحة اللواء علي بن خضران المنتشري.

وبدأت الفرضية بافتراض نشوب حريق في أكشاك البيع خارج خيمة التسوق مع وجود مرضى وعدد من المصابين والمحتجزين، ومن ثم تمت عملية إخلاء جميع الزوّار.

وفي ختام الفرضية عقد اجتماع بين مسؤولي المهرجان والدفاع المدني لمناقشة الدروس المستفادة من الفرضية، التي تنفذ بهدف التأكد من جاهزية الجميع للتعامل مع أي حالة طوارئ والتأكد من فاعلية أنظمة ووسائل السلامة وإلمام العاملين بها وكيفية الإخلاء والتصرف عند وقوع أي حادث لا سمح الله مع الوقوف على إمكانيات الجهات المشاركة في أعمال الدفاع المدني.

وافتتح مهرجان الباحة الربيعي في محافظة المخواة، تحت رعاية أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، في 24/4/1440 هـ، وأقيمت فعالياته بجوار قصر الجزيرة للاحتفالات الواقع على طريق المخواة- الباحة.

وشمل المهرجان هذا العام برامج للتسوق والترفيه، إضافة إلى العديد من الأجنحة التي تجمع بين متعتي الترفيه والتوعية والتثقيف، كما احتوى على العديد من البرامج الرياضية والفعاليات الثقافية والفنية، التي تعكس الموروثات الشعبية.

ويستمر المهرجان لمدة 3 أشهر، ويتضمن إقامة 40 فعالية مختلفة تتوافق مع كل شرائح المجتمع، وتم افتتاحه بأوبريت غنائي من كلمات الشاعر رائد فرشان، وألحان خالد العليان، وأداء الفنانين: علي عبدالكريم، ومحمد عمر، والطفلة آيان عادل، ومن إخراج فواز الحربي.

من جهة أخرى، وجه الدفاع المدني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، نصائح لتجنب مخاطر السيول، تزامنًا مع هطول أمطار عزيرة على عدة مناطق بالمملكة وجريان أودية.

وتضمنت النصائح الحذر من المياه التي تغطي الطرق والجسور، وتجنب المناطق المعرضة للفيضانات، وعدم الشرب من مياه السيول، وعدم قطع السيول بالسيارة، وعدم السباحة في أماكن تجمعات المياه، وعدم المجازفة بقطع مجاري المياه.