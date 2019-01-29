بالفيديو.. أمير المدينة يطمئن على مواطن جرف السيل مركبته

اطمأن أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، على سلامة مواطنٍ جرف السيل مركبته، عقب هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الساعات المنصرمة.

ونشر الحساب الرسمي لإمارة المدينة المنورة على موقع التواصل تويتر، مقطعًا مصورًا للحظة جرف السيل مركبة المواطن عبدالرحمن الرحيلي، ثم لقاء أمير المنطقة معه بعد ذلك. وقال له الأمير فيصل بن سلمان: «حمدًا لله على سلامتك.. الأهم أنك سالم.. والباقي بسيط».

وكان أمير المدينة المنورة تفقد، أمس الاثنين، بعض المواقع المتضررة من جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة، برفقة نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ووجَّه كافة القطاعات ذات العلاقة ببذل الجهود وسرعة معالجة المواقع المتضررة.

وأكد الأمير فيصل بن سلمان، خلال جولته التفقدية، أنه سيتم إصلاح جميع الأضرار التي نتجت بسبب الأمطار، والاستفادة مما حدث؛ لعدم تكراره مستقبلًا، قائلًا: «الأهم عدم تضرر الأرواح».

وشهدت منطقة المدينة المنورة، أمس، هطول أمطار غزيرة. وأعلن المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة المدينة خالد السهلي؛ أنه تمت مباشرة 153 بلاغًا بسبب هطول الأمطار وجريان أودية، مؤكدًا أنه تم رفع أهبة الاستعداد والجاهزية داخل المدينة والمحافظات التابعة لها.

وأوضح السهلي أنه تم استدعاء عدد من فرق الإسعاف، وتشغيل مركز القيادة والتحكم لقيادات المنطقة والتطوع، مشيرًا إلى أن خدمات الإسعاف المقدمة من قبل هيئة الهلال الأحمر، وبالتعاون مع الجهات المعنية، كانت كالتالي:

الحالات الإسعافية المباشرة من قبل فرق الإسعاف بلغت 86 بلاغًا، المنقول منها 52 حالة، وغير المنقول 34 حالة.

الحالات الإسعافية المباشرة من قبل الفرق التطوعية بلغت 67 حالة، المنقول منها 47 حالة، وغير المنقول 20 حالة.

وحول خدمة الإسعاف بالمنطقة والمسجد النبوي الشريف؛ أوضح أن عدد الفرق التطوعية داخل المسجد والساحات المحيطة به، بلغ 9 فرق عربات جولف بـ34 متطوعًا، وفرقتي إسعاف، وفرقة عناية طبية.

فيما بلغ عدد فرق الإسعاف داخل المدينة المنورة، 17 فرقة إسعاف وعناية طبية متقدمة، وقيادتين ميدانيتين، وأربع فرق إسناد. وفي المحافظات والقرى التابعة للمنطقة، بلغت فرق الإسعاف 22 فرقة، وخمس فرق نقل غير إسعافي.

من جهته، أعلن الدفاع المدني أنه أنقذ 41 شخصًا، فيما لقي مقيم سوداني مصرعه، خلال الأمطار التي شهدتها المنطقة ومحافظاتها، مشيرًا إلى أنه تم نشر فرق الدفاع المدني وتجهيزها بالإسناد الآلي والقوارب والمعدات الفنية ودوريات السلامة.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني، أن أمير المدينة المنورة، وجَّه كافة الجهات المعنية بالقيام بمهامها وفق خطة الطوارئ العامة بشأن الحالات الماطرة بالمنطقة، وسرعة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن الدفاع المدني نفذ خطة السيول والأمطار، بالتحرك السريع والتمركز في النقاط الهامة المحددة مسبقًا.