الحصيني: انخفاض الحرارة 7 درجات حتى الخميس المقبل

أوضح الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الثلاثاء، أنه مُتوقعٌ استمرارُ الأجواء الغائمة وتدنٍّ واضح في درجات الحرارة على العاصمة الرياض، مشيرًا إلى أنها «بدت فاتنة وباردة منعشة وممطرة منذ ساعات الفجر الأولى لليوم».

وقال الحصيني -عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الأجواء الباردة مستمرة اليوم وغدًا الأربعاء وبعد غد الخميس، بانخفاض في درجات الحرارة بمقدار 5 إلى 7 درجات عما كانت عليه خلال الأيام الماضية.

وتابع أن الموجة الباردة يعقبها ارتفاع في درجات الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية نهاية الأسبوع، وأن البداية بالشمالية ثم الوسطى فالشرقية بدرجة أقل.

في السياق ذاته، وجه نظام الإنذار المبكر التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا باستمرار هطول الأمطار الرعدية على منطقة الرياض.

وأشارت الهيئة عبر حسابها بموقع التواصل تويتر، إلى أن الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة برياح سطحية نشطة تحد مدى الرؤية الأفقية؛ وذلك على «الرياض والخرج والمجمعة والزلفي والدوادمي ورماح» والأجزاء المجاورة لها.

وأضافت الهيئة أن الحالة المطرية من المتوقع أن تبدأ من الساعة الثامنة صباح اليوم، وتنتهي الساعة الواحدة بعد الظهر.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت في تقريرها عن طقس الثلاثاء، هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الرياض والشرقية. يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة من بعد الظهيرة، تصاحبه رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد مدى الرؤية الأفقية.

كما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق الجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والشرقية.

وحول حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أنها شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18-40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20- 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.