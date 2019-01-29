«هدف» يعلن عدد المستفيدات من «دعم النقل وحضانة الأطفال»

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» عن إجمالي الموظفات السعوديات المستفيدات من برنامج دعم نقل المرأة العاملة «وصول»، وبرنامج دعم حضانة الأطفال «قرة»، موضحًا أن العدد بلغ 16954 مستفيدة، منذ إطلاق البرنامجين حتى الآن، في حين بلغت أعداد مراكز حضانات الأطفال المسجلة في بوابة «قرة» في مختلف مناطق المملكة 417 مركزًا، فيما بلغت المراكز المعتمدة في الدعم لدى برنامج «قرة» 170 مركزًا.

وأجرى «هدف» تحديثات جديدة على شروط التحاق المرأة العاملة في برنامجي دعم ضيافة أطفال المرأة العاملة «قرة» ودعم نقل المرأة العاملة «وصول»، بما يتناسب مع مصلحة المستفيدات، والتحاق شريحة أكبر من بنات الوطن بالبرنامجين؛ حيث يهدفان إلى تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل، ودعم استقرارها الوظيفي.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من مقر العمل وإليه، وإيجاد حلول تخفف عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص؛ وذلك بتأمين خدمة المواصلات بأسلوب آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

ووفقًا لـ«هدف» فإن مقدار الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) هو 80% من التكلفة، وبحد أقصى 800 ريال شهريًّا.

وتضمَّنت شروط الالتحاق في البرنامج، أن تكون فترة تسجيل الموظفة في التأمينات الاجتماعية أقل من 36 شهرًا، وألا يتجاوز الأجر الشهري المُسجل عن 8 آلاف ريال. ويمكن للمرأة العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج «وصول» من خلال الرابط http://wusool.sa.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم حضانة الأطفال (قرة)، فقد أتاح (هدف) للمرأة العاملة السعودية، الاستفادة من البرنامج إلكترونيًّا من خلال زيارة الموقع الإلكتروني على الرابط: www.qurrah.sa. ويغطي البرنامج جميع مناطق المملكة؛ وذلك حسب المراكز المرخصة في كل منطقة. وتصل مدة الدعم إلى أربع سنوات للمستفيدة الواحدة؛ وذلك لحضانة طفلين كحد أقصى حتى بلوغهما ست سنوات، بدلًا من بلوغهما أربع سنوات كما كان في الشروط السابقة.

وتأتي شروط الالتحاق وآلية الدعم في برنامج دعم مراكز حضانة الأطفال للمرأة العاملة (قرة)، في إطار مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية لرفع نسبة مشاركة المرأة العاملة في سوق العمل.

ومن حيث آلية الدعم، يساهم الصندوق بتغطية جزء من تكلفة ضيافات الأطفال على النحو التالي:

السنة الأولى- يساهم الصندوق بتغطية 800 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

والسنة الثانية- يساهم الصندوق بتغطية 600 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

السنة الثالثة- يساهم الصندوق بتغطية 500 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

السنة الرابعة- يساهم الصندوق بتغطية 400 ريال من تكلفة ضيافات الأطفال بحد أقصى للطفل الواحد.

ويعد برنامج «قرة» مبادرة من صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم الكوادر النسائية الوطنية في سوق العمل والاستقرار فيه، عبر تسجيل أطفالهن في خدمة ضيافة الأطفال المرخصة.

ويدعم برنامج «قرة» زيادة نسبة السعوديات العاملات في القطاع الخاص، والمساهمة في استقرارهن في وظائفهن، وخلق حلول مبسطة للأمهات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة وخدمات قطاع ضيافة الأطفال.