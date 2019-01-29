سياسي / انتخاب عبد القادر بن صالح رئيسًا لمجلس الأمة الجزائري



الجزائر 23 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019م واس

انتخب اليوم، عبد القادر بن صالح، بالأغلبية الساحقة، رئيسًا لمجلس الأمة، لفترة تشريعية جديدة مدتها ستة أعوام.

وصوت لصالح بن صالح، نواب حزبي جبهة التحرير الوطني (الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، ونواب التكتل الرئاسي المعينين من طرف رئيس الجمهورية.

وفازت جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد مقاعد مجلس الأمة في الانتخابات النصفية، التي أجريت في 29 ديسمبر الماضي بـ 32 مقعدًا، بينما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بـ 9 مقاعد.

// انتهى //

13:51ت م

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الجزائر 23 جمادى الاولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019م واسانتخب اليوم، عبد القادر بن صالح، بالأغلبية الساحقة، رئيسًا لمجلس الأمة، لفترة تشريعية جديدة مدتها ستة أعوام.وصوت لصالح بن صالح، نواب حزبي جبهة التحرير الوطني (الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي، برئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، ونواب التكتل الرئاسي المعينين من طرف رئيس الجمهورية.وفازت جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد مقاعد مجلس الأمة في الانتخابات النصفية، التي أجريت في 29 ديسمبر الماضي بـ 32 مقعدًا، بينما جاء التجمع الوطني الديمقراطي في المركز الثاني بـ 9 مقاعد.// انتهى //13:51ت م0089

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