السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يستقبل مدير التعليم بالمحافظة



حفر الباطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن في مكتب سموه بالمحافظة اليوم، مدير التعليم بالمحافظة عايض بن نافع الرحيلي.

ونوه سموه خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من رعاية واهتمام بالتعليم وكل ما يحتاجه أبناء محافظة حفر الباطن من خدمات, داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها .

من جانبه عبّر مدير تعليم حفر الباطن, عن سعادته بلقاء سمو محافظ حفر الباطن وما استمع إليه من توجيهات, الذي سئل المولى عز وجل العون له ولزملائه منسوبي ومنسوبات التعليم في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة .

// انتهى //

13:50ت م

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حفر الباطن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد، محافظ حفر الباطن في مكتب سموه بالمحافظة اليوم، مدير التعليم بالمحافظة عايض بن نافع الرحيلي.ونوه سموه خلال اللقاء بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، من رعاية واهتمام بالتعليم وكل ما يحتاجه أبناء محافظة حفر الباطن من خدمات, داعياً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقراراها وولاة أمرها .من جانبه عبّر مدير تعليم حفر الباطن, عن سعادته بلقاء سمو محافظ حفر الباطن وما استمع إليه من توجيهات, الذي سئل المولى عز وجل العون له ولزملائه منسوبي ومنسوبات التعليم في النهوض بالعملية التعليمية بالمحافظة .// انتهى //13:50ت م0088

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