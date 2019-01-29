السعودية اليوم / انفجار يهز العاصمة الصومالية مقديشو



مقديشو 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

وقع انفجار بالقرب من محطة وقود بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد المسؤول الأمني محمد حسن.

وأضاف، تصاعدت ألسنة الدخان واللهب فوق مقديشو، في الوقت الذي يعمل فيه رجال الإطفاء على احتواء الضرر. ولم تعلن بعد جهة مسؤوليتها عن التفجير.

وتشن حركة الشباب، ذات الصلة بشبكة القاعدة الإرهابية، هجمات بصورة متكررة ضد مسؤولين حكوميين، وأجانب، وفنادق، ومطاعم بالصومال.

// انتهى //

13:49ت م

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مقديشو 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسوقع انفجار بالقرب من محطة وقود بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد المسؤول الأمني محمد حسن.وأضاف، تصاعدت ألسنة الدخان واللهب فوق مقديشو، في الوقت الذي يعمل فيه رجال الإطفاء على احتواء الضرر. ولم تعلن بعد جهة مسؤوليتها عن التفجير.وتشن حركة الشباب، ذات الصلة بشبكة القاعدة الإرهابية، هجمات بصورة متكررة ضد مسؤولين حكوميين، وأجانب، وفنادق، ومطاعم بالصومال.// انتهى //13:49ت م0087

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