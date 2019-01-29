السعودية اليوم / تعليم الغزالة بمنطقة حائل يقيم معرض "رفق الإرشادي"



حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واس

دشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة الغزالة بمنطقة حائل اليوم, خالد الثويني معرض "رفق الإرشادي" بمتوسطة الغزالة بحضور المساعد للشؤون التعليمية بالمكتب وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس.

وأشتمل المعرض على عدداً من الأعمال الفنية التي تناسب المراحل السنية للطلاب, إضافة إلى العروض المرئية والمقاطع المصورة ونشرات تربوية وكتيبات إرشادية.

// انتهى //

13:49ت م

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حائل 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق29 يناير 2019 م واسدشّن مدير مكتب التعليم بمحافظة الغزالة بمنطقة حائل اليوم, خالد الثويني معرض "رفق الإرشادي" بمتوسطة الغزالة بحضور المساعد للشؤون التعليمية بالمكتب وعدد من المشرفين التربويين وقادة المدارس.وأشتمل المعرض على عدداً من الأعمال الفنية التي تناسب المراحل السنية للطلاب, إضافة إلى العروض المرئية والمقاطع المصورة ونشرات تربوية وكتيبات إرشادية.// انتهى //13:49ت م0086

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