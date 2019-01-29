السعودية اليوم / أمير منطقة جازان يستقبل مدير السعودية اليوم الشؤون الدينية بالقوات المسلحة



جيزان 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ،مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير منطقة جازان بالوفد متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة، مستعرضاً جهود الشؤون الدينية في القوات المسلحة في خدمة منسوبيها .

// انتهى //

13:47ت م

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جيزان 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان في مكتبه بالإمارة اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة ،مدير عام الشؤون الدينية بالقوات المسلحة عبدالرحمن بن عبدالعزيز الحسيني والوفد المرافق له , الذي يزور المنطقة حالياً.ورحب سمو أمير منطقة جازان بالوفد متمنياً لهم التوفيق في المهام الموكلة إليهم خلال الزيارة، مستعرضاً جهود الشؤون الدينية في القوات المسلحة في خدمة منسوبيها .// انتهى //13:47ت م0084

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