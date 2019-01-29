السعودية اليوم / جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تفتح باب التقديم على برامج الدراسات العليا



الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

تفتح جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا غداً, بوابة التقديم الإلكترونية على برامج الدراسات العليا في الجامعة، للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ .

وأفاد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس، أن البرامج المطروحة تشمل برامج الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والدبلوم العالي، في مختلف التخصصات للجنسين، وتقدم من كليات إنسانية وعلمية وهندسية وطبية.

وأوضح أن معظم البرامج محدَّثة، كما عُدلت شروط القبول فيها، بما يتوافق مع اللوائح، ولا يؤثر على المعايير العلمية لتنفيذها، وذلك تيسيرًا للمتقدمين، ومنح فرص أكثر للراغبين في مواصلة دراستهم من المواطنين والمقيمين .

ودعا الدكتور المهوس الراغبين في التقدم للبرامج المطروحة وشروط القبول فيها الاطلاع عليها عبر الرابط : https://admitgraduate.iau.edu.sa ، على موقع الجامعة.

//انتهى//

13:45ت م

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الدمام 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واستفتح جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل ممثلة بعمادة الدراسات العليا غداً, بوابة التقديم الإلكترونية على برامج الدراسات العليا في الجامعة، للعام الجامعي المقبل 1440 / 1441هـ .وأفاد عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المهوس، أن البرامج المطروحة تشمل برامج الدكتوراه والزمالات الطبية والماجستير والدبلوم العالي، في مختلف التخصصات للجنسين، وتقدم من كليات إنسانية وعلمية وهندسية وطبية.وأوضح أن معظم البرامج محدَّثة، كما عُدلت شروط القبول فيها، بما يتوافق مع اللوائح، ولا يؤثر على المعايير العلمية لتنفيذها، وذلك تيسيرًا للمتقدمين، ومنح فرص أكثر للراغبين في مواصلة دراستهم من المواطنين والمقيمين .ودعا الدكتور المهوس الراغبين في التقدم للبرامج المطروحة وشروط القبول فيها الاطلاع عليها عبر الرابط : https://admitgraduate.iau.edu.sa ، على موقع الجامعة.//انتهى//13:45ت م0083

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.