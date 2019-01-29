اقتصادي / بريطانيا تعلن عن تقديم حزمة مساعدات لدعم العراق



لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

أعلن وزير شؤون الشرق الأوسط لبريطانيا، أليستر بيرت، عن حزمة مساعدات بريطانية جديدة لدعم الاقتصاد العراقي.

وقال بيرت في تصريح أدلى به من بغداد: "إن المعونات البريطانية ستوفر دعمًا حيويًا للشعب العراقي، في وقت يعيد فيه بناء حياته وأعماله واستقلاله الاقتصادي.

واشتملت المعونات البريطانية في العراق، على تقديم رعاية صحية 4.1 مليون شخص، وتزويد مليونَيّ شخص بالمياه النظيفة وسبل النظافة الشخصية، كما وفرت المأوى لنحو 836,500 شخص والغذاء لأكثر من 408,000 شخص.

// انتهى //

13:42ت م

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لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسأعلن وزير شؤون الشرق الأوسط لبريطانيا، أليستر بيرت، عن حزمة مساعدات بريطانية جديدة لدعم الاقتصاد العراقي.وقال بيرت في تصريح أدلى به من بغداد: "إن المعونات البريطانية ستوفر دعمًا حيويًا للشعب العراقي، في وقت يعيد فيه بناء حياته وأعماله واستقلاله الاقتصادي.واشتملت المعونات البريطانية في العراق، على تقديم رعاية صحية 4.1 مليون شخص، وتزويد مليونَيّ شخص بالمياه النظيفة وسبل النظافة الشخصية، كما وفرت المأوى لنحو 836,500 شخص والغذاء لأكثر من 408,000 شخص.// انتهى //13:42ت م0082

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