السعودية اليوم / محافظ العارضة يدشن حملة "كفالة معلم ومعلمة القرآن الكريم"



العارضة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

دشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، في مكتبه بالمحافظة اليوم، حملة "كفالة معلم ومعلمة القرآن الكريم" ،التي تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، وتهدف إلى كفالة 85 معلماً ومعلمة لحلقات القرآن الكريم في محافظة العارضة.

ونوه الدكتور ابن منيخر ، بجهود ولاة الأمر وعنايتهم بكتاب الله عز وجل ،مثنياً على الجهود المباركة التي تبذلها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة .

// انتهى //

13:39ت م

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العارضة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدشن محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، في مكتبه بالمحافظة اليوم، حملة "كفالة معلم ومعلمة القرآن الكريم" ،التي تشرف عليها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة، وتهدف إلى كفالة 85 معلماً ومعلمة لحلقات القرآن الكريم في محافظة العارضة.ونوه الدكتور ابن منيخر ، بجهود ولاة الأمر وعنايتهم بكتاب الله عز وجل ،مثنياً على الجهود المباركة التي تبذلها جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة .// انتهى //13:39ت م0081

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