السعودية اليوم / الرئيس الفرنسي يدعو لزيادة التعاون مع مصر في مجال التعليم والمعرفة



القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين بلاده ومصر، خاصة في مجالات التعليم والمعرفة.

وأكد أن التعليم يمثل المعركة الأساسية التي تقودها بلاده وترافق مصر فيها، نظرًا لأهمية تعليم الأبناء أهمية العيش في وئام.

وشدد ماكرون على أن مصر أمام تحد هائل، وهو تزايد السكان، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى معركة فكرية وثقافية يقودها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية.

// انتهى //

13:38ت م

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القاهرة 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسدعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين بلاده ومصر، خاصة في مجالات التعليم والمعرفة.وأكد أن التعليم يمثل المعركة الأساسية التي تقودها بلاده وترافق مصر فيها، نظرًا لأهمية تعليم الأبناء أهمية العيش في وئام.وشدد ماكرون على أن مصر أمام تحد هائل، وهو تزايد السكان، مشيرًا إلى أن ذلك يحتاج إلى معركة فكرية وثقافية يقودها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والحكومة المصرية.// انتهى //13:38ت م0080

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