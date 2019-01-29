اقتصادي / الرئيس العراقي يلتقي وفد البنك الدولي



بغداد 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

التقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم، وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي مرزة حسن، الذي يزور العراق حاليًا.

ونقل بيان صحفي رئاسي عن الرئيس العراقي، تأكيد رغبة بلاده في إقامة تعاون أمثل مع البنك الدولي في مختلف المجالات بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد, وتعزيز فرص العمل والاستثمار في المشاريع التنميوية والاقتصادية والاجتماعية.

من جانبه، أكد رئيس الوفد الزائر، دعم البنك الدولي للاقتصاد العراقي، معربًا عن رغبته بتوسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

// انتهى //

13:25ت م

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بغداد 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واسالتقى الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد اليوم، وفد البنك الدولي برئاسة المدير التنفيذي مرزة حسن، الذي يزور العراق حاليًا.ونقل بيان صحفي رئاسي عن الرئيس العراقي، تأكيد رغبة بلاده في إقامة تعاون أمثل مع البنك الدولي في مختلف المجالات بما يحقق الرخاء والتقدم للبلاد, وتعزيز فرص العمل والاستثمار في المشاريع التنميوية والاقتصادية والاجتماعية.من جانبه، أكد رئيس الوفد الزائر، دعم البنك الدولي للاقتصاد العراقي، معربًا عن رغبته بتوسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.// انتهى //13:25ت م0074

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