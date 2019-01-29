السعودية اليوم / محافظ سراة عبيدة يرعى حفل تكريم الطلاب المتفوقين بتعليم المحافظة



ظهران الجنوب 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

احتفت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة اليوم، بالطلاب المتفوقين للعام الدراسي الماضي 1438 - 1439 هـ، بحضور المحافظ المكلف منصور آل ثقفان، ومدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم، وذلك في مقر الإدارة التعليمية بالمحافظة.

وبدأ الحفل بمسيرة للطلاب المتفوقين، ثم ألقى مدير التعليم الدكتور ملفي العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور، موجهًا شكره للحضور على تعاونهم المثمر مع إدارة التعليم في كل المحافل، مهنئاً الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي.

وأشاد مدير التعليم، بالطالب الموهوب حسين سعد الدبش من ثانوية الملك فهد، الذي وصل بدوره إلى التصفيات النهائية في أولمبياد إبداع 2019، في بحث علمي، مقدماً شكره لأولياء أمور الطلاب ودورهم في متابعة أبنائهم الذي يعـد من أهم أسباب النجاح والتفوق.

بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة المتفوقين، تلاها مشاركة الإلقاء الفردي "قصيدة شعرية"، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لدليل الطالب المتفوق.

وفِي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب المتفوقين، كما تم تكريم رؤساء الدوائر الحكومية.

// انتهى //

13:19ت م

0072



ظهران الجنوب 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساحتفت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة اليوم، بالطلاب المتفوقين للعام الدراسي الماضي 1438 - 1439 هـ، بحضور المحافظ المكلف منصور آل ثقفان، ومدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور ملفي العتيبي، وعدد من رؤساء الدوائر الحكومية ومنسوبي التعليم، وذلك في مقر الإدارة التعليمية بالمحافظة.وبدأ الحفل بمسيرة للطلاب المتفوقين، ثم ألقى مدير التعليم الدكتور ملفي العتيبي كلمة رحب فيها بالحضور، موجهًا شكره للحضور على تعاونهم المثمر مع إدارة التعليم في كل المحافل، مهنئاً الطلاب المتفوقين على تميزهم وتفوقهم الدراسي.وأشاد مدير التعليم، بالطالب الموهوب حسين سعد الدبش من ثانوية الملك فهد، الذي وصل بدوره إلى التصفيات النهائية في أولمبياد إبداع 2019، في بحث علمي، مقدماً شكره لأولياء أمور الطلاب ودورهم في متابعة أبنائهم الذي يعـد من أهم أسباب النجاح والتفوق.بعد ذلك استمع الحضور إلى كلمة المتفوقين، تلاها مشاركة الإلقاء الفردي "قصيدة شعرية"، ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً لدليل الطالب المتفوق.وفِي ختام الحفل جرى تكريم الطلاب المتفوقين، كما تم تكريم رؤساء الدوائر الحكومية.// انتهى //13:19ت م0072

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