السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصويت نواب مجلس العموم اليوم على الخطة البديلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عقب رفض المجلس في ال15 من الشهر الماضي المسودة الأولية للاتفاق.

وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية اجتمعت مع عدد من النواب لحثهم على دعم خطتها البديلة التي سيتم التصويت عليها اليوم في البرلمان.

وتطرقت إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ضوء تدخلات دولة الاحتلال في قطاع غزة وانعكاس ذلك على الانتخابات التي سوف تجري في إسرائيل.

ولفتت إلى اتفاق المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم من حركة طالبان الأفغانية على إطار مقترح لاتفاق سلام يضع حدا للصراع الذي استمر حوالي 17 عاما في أفغانستان.

// انتهى //

13:18ت م

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لندن 23 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 29 يناير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتصويت نواب مجلس العموم اليوم على الخطة البديلة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) عقب رفض المجلس في ال15 من الشهر الماضي المسودة الأولية للاتفاق.وأشارت إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية اجتمعت مع عدد من النواب لحثهم على دعم خطتها البديلة التي سيتم التصويت عليها اليوم في البرلمان.وتطرقت إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على ضوء تدخلات دولة الاحتلال في قطاع غزة وانعكاس ذلك على الانتخابات التي سوف تجري في إسرائيل.ولفتت إلى اتفاق المفاوضون الأمريكيون مع نظرائهم من حركة طالبان الأفغانية على إطار مقترح لاتفاق سلام يضع حدا للصراع الذي استمر حوالي 17 عاما في أفغانستان.// انتهى //13:18ت م0071

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